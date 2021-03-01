Жертви інтернет-шахраїв: в жительки Тернопільського району з картки викрали гроші, а тернополянин отримав несправний товар

Два шахрайства, пов’язані з купівлею та продажем товарів через мережу, задокументували за вихідні поліцейські області. Правоохоронці встановлюють обставини афер та застерігають жителів області від подібних випадків.

Жителька Тернопільського району продавала дитячий візок через Інтернет. З’ясувалося, жінка під час заповнення форми «OLX доставка» перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки і в результаті шахраї зняли з її рахунку понад 17 тисяч гривень.

Ще один потерпілий, житель Тернополя, хотів придбати комплектуючі до комп’ютера. На одному із сайтів знайшов необхідне йому оголошення. Оплатив майже 800 гривень за товар. Запчастини чоловік отримав, проте вони виявилися несправними. Після цього потерпілий більше не зміг зв’язатися з продавцем, телефон останнього був вимкнений.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Щоб не попастися на тенета шахраїв, ніколи, ні за яких умов не переходьте за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, де було розміщено оголошення. Не робити передоплати за товар. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.