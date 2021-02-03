Поліцейські Борщівщини розшукали зловмисницю, що обшахраювала місцеву пенсіонерку на дев’ять тисяч гривень

Зловмисницею виявилася 52-річна мешканка міста Золотоноша Черкаської області. У скоєному вона зізналася. Видурені гроші у лиходійки вилучили.

Нагадаємо, до співробітників Борщівського відділення поліції звернулася 71-річна жителька села Пилипче про те, що невідома особа, яку вона пустила до власного помешкання, під приводом зняття поробів видурила дев’ять тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, зловмисниця ходила селом, пропонуючи різний крам. До оселі пенсіонерки потрапила, залякавши останню розповідями про прокляття і обіцянкою все виправити, провівши обряд відмолювання грошей. Бабуся довірилася незнайомці – внаслідок чого втратила дев’ять тисяч гривень. Натомість зловмисниця залишила старенькій у подарунок рейтузи вартістю 70 гривень.

Розшуківці Борщівського відділення поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку з’ясували, що зловмисниця до села прибула на автівці. Завдяки камерам відеоспостереження було ідентифіковано транспортний засіб і незабаром на виїзді з Борщова було помічено дане авто. Зловмисницю встановили. У скоєному вона зізналася.

Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 1 статті 190 ККУ.