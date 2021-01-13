3059 крадіжок зареєстрували на Тернопільщині у 2020 році правоохоронці

Здавалося б, тема про те як убезпечити квартиру від злодіїв давно вивчена і всі все знають, і злодії вдосконалюють свої навички, і люди стають більш безпечними, поки біда не торкнеться їх особисто. Тому пограбування квартири — страшний сон для кожного з нас.

Одна лише думка про те, що злочинець може потрапити в квартиру і винести усе найцінніше, поки нікого немає вдома, здіймає паніку у нашій голові. Від цих думок ми намагаємося відсахнутися, боячись, що вони притягують незгоди у наше життя. Проте досі є люди, які сподіваються, що це обійде їх стороною. А є ті, хто максимально страхує себе від пограбування.

Статистика крадіжок різних форм власності показує, що за минулий рік в Тернопільській області було скоєно 3059 крадіжки. Це число щорічно зростає і рішення лише за вами: чи продовжувати сподіватися на чудо, чи вжити необхідних заходів та запобігти незаконному проникненню до вашої оселі.

Сьогодні ми хочемо розповісти якими бувають крадіжки і чого від них очікувати. Квартирні крадіжки бувають двох типів: випадкові (крадіжка на ривок) та крадіжки за наводкою.

Випадкова або крадіжка на ривок — це доволі поширене явище серед непрофесійних домушників, які звикли красти дрібниці. Суть такої крадіжки в тому, що злочинцю досить обрати будь-які двері, оцінити складність її злому і прислухатися, чи є хтось вдома. Це не спланований злочин. Тут не зважають, хто живе за дверима, багаті чи бідні — в обіг йдуть і ті і інші, як пощастить. Тому не думайте, що у вас немає чого красти і ви не привабливі для грабіжника, повірте, він забере усе, що лежить «криво», а інше майно може сильно пошкодити у пошуках чогось більш цінного.

Працюють такі злочинці швидко і хаотично. Зазвичай проводять у помешканні до 20 хвилин, якщо ніщо не злякає їх раніше.

Крадіжка за наводкою — чітко спланована операція. Тут вже працюють професіонали і кожен їхній крок чітко спланований. Вони знають, що у вас можна вкрасти, що ви за особистість і коли вас не буде вдома. Грабіжник встановлює стеження за вашою квартирою задовго до пограбування. Цей вид крадіжок більш небезпечний, адже у випадку, якщо ви зруйнуєте план грабіжників і прийдете додому раніше, вони можуть нанести вам фізичну шкоду.

Проте хочемо вас заспокоїти. Як і в першому, так і в другому випадку пограбування можна попередити, головне – знати методи охорони квартири і майна та заходи, які можна втілити для того, щоб у злочинців було менше шансів отримати ваші цінності.

Не кваптеся з укріплюванням передніх дверей – це може викликати небажану цікавість сторонніх. Є кращий вихід. Не міняючи передніх, відразу встановіть другі двері. Вони повинні бути надійні та міцні. Можна встановити металеві двері, але монтаж провести так, щоб злодії не могли підчепити їх ломом. Надійно, коли вхідні двері мають два замки. Один, так би мовити, для повсякденного використання, інший – серйозніший.

Вікна та балконні двері необхідно оснастити металевими ґратами. Особливо це стосується помешкань першого і останнього поверхів, а також тих, до вікон яких підведені пожежні драбини, біля яких висять гілки дерев тощо. Але, щоб бути впевненим у безпеці свого помешкання, найнадійніше – встановити охоронну сигналізацію.

Працівники поліції охорони пропонують багаторівневу систему охорони житла. У квартирі можна встановити сповіщувачі відкриття дверей, руху, розбиття скла, чи такі, що реагуватимуть на світло та звук. Навіть, якщо злодій все ж таки намагатиметься залізти до оселі, сповіщувачі одразу ж передають сигнал на пульт централізованого спостереження. І вже за лічені хвилини на місце події прибуде група реагування поліції охорони.

Тож, аби ваше майно пильнували справжні фахівці, достатньо звернутись до Управління поліції охорони Тернопільської області.

Управління поліції охорони

в Тернопільській області