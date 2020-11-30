Два факти обігу небезпечних предметів задокументували поліцейські області

У жителя Теребовлянського району правоохоронці вилучили 500 грам речовини схожої на порох, а у мешканця Чорткова – предмет схожий на ніж. Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 та 2 статті 263 ККУ.

Співробітники Теребовлянського відділу поліції отримали оперативну інформацію, що 61-річний житель одного із сіл може зберігати вдома вибухонебезпечні предмети. Під санкціонованого обшуку оперативники виявили в чоловіка півкілограма речовини, яка зовні схожа на порох.

У 36-річного жителя Чорткова, який дебоширив в одному із громадських закладів міста, поліцейські знайшли схожий на холодну зброю предмет. Виїхавши на спрацювання тривожної кнопки в кафе, правоохоронці виявили чоловіка, який був напідпитку та агресивно поводився. Під час обшуку у нього вилучили небезпечний предмет.

Вилучене направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.