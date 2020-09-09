35 000 гривень вартував чоловіку дзвінок від афериста

«Вашу банківську картку заблоковано», «збій системи» – саме під такими приводами до жителів Тернопільщини телефонують аферисти й спустошують банківські рахунки, знімаючи з них всю наявну готівку.

Від такого роду злочину й потерпів власник карткового рахунку. Чоловік повідомив, що до нього зателефонував невідомий, який представився співробітником фінустанови. Він переконав клієнта банку, що його кошти намагаються привласнити зловмисники. Аби вберегти їх необхідно повідомити конфіденційну інформацію, що й зробив чоловік. Вже згодом він отримав сповіщення про здійснення транзакції. З його рахунку зникло 35000 заощаджень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції вкотре наголошують краянам про правила безпеки, за допомогою яких ви зможете вберегти свої кошти від рук телефонних аферистів.

Пам’ятайте:

• Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером банку.

• Ніколи не повідомляйте свої персональні дані (ПІН-код, номер картки, CVVномер, слово-пароль карти). Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку.

• Намагайтеся контролювати свої особисті дані, які розміщено в соціальних мережах. Видаліть, на ваш погляд, усю небезпечну інформацію.

• Не носити ПІН-код в гаманці або в мобільному телефоні (смартфоні)

• Підключити СМС-банкінг, який повідомляє про операції по картковому рахунку

• У мережі Інтернет здійснювати перерахування грошей виключно за допомогою знайомих вам ресурсів.

• Користуючись банкоматом, перевірити, чи немає там сторонніх предметів, накладок.

У разі якщо ви стали жертвою телефонних злодіїв, одразу телефонуйте в поліцію.