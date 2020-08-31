Поліцейські застерігають автовласників: не залишайте майно в салонах

Два факти крадіжок з транспортних засобів задокументували за вихідні поліцейські області. У Кременці обікрали незачинений автомобіль, а у Тернополі невідомий розбив вікно в іномарці, побачивши на передньому сидінні гаманець.

У Кременці від автозлодія потерпів житель Тернополя. Чоловік, проїжджаючи райцентром, зупинився поблизу кафе. Зайшовши на декілька хвилин в середину, не зачинив автівку. Коли ж повернувся, виявив відсутність гаманця, який він заховав під переднім сидінням. Здобиччю злодія стали 14 тисяч гривень.

Ще одну крадіжку з автомобіля зареєстрували поліцейські у Тернополі. Потерпілий, 21-річий житель обласного центру, залишив автомобіль на ніч в дворі свого будинку. Вранці побачив розбите вікно з боку водія та зникнення гаманця. Збитки потерпілий оцінив майже у 500 гривень.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочинів та застерігають жителів області не залишати в салонах цінні речі. Виходячи з автомобіля навіть на декілька хвилин, зачиняйте його. Забирайте з собою усе майно, не залишайте на видних місцях гаманці, мобільні телефони, сумки, документи. Намагайтеся паркуватися на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.