До 26 вересня на Тернопільщині триватиме спецоперація “Мак”

Сто дев’яносто один факт незаконного городництва зареєстрували оперативники управління протидії наркозлочинності в області за неповних три місяці. Усі правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 310 ККУ. Серед забороненого – 168 фактів вирощування маку та 23 конопель.

Найбільшу кількість незаконних посівів виявили у Зборівському, Гусятинському, Бучацькому й Кременецькому районах.

У ході проведених 174 обшуків оперативники виявили та вилучили 36309 рослин маку та 1600 рослин коноплі. Сорока дев’ятьом особам правоохоронці оголосили підозру за посів або вирощування снодійного маку чи конопель.

У жителя Підволочиська під час санкціонованого обшуку в будинку працівники сектору кримінальної поліції виявили сушену речовину рослинного походження. Згідно висновків експертизи це – 30 грам канабісу. За незаконне зберігання чоловік постане перед судом згідно статті 309 ККУ.

Нагадуємо, на території Тернопільської області триває спецоперація «Мак». Її основна мета – профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення незаконних посівів снодійного маку та конопель, запобігання фактам незаконної торгівлі наркотичною сировиною та її транспортування, документування злочинної діяльності злочинних груп наркоділків та окремих осіб, які причетні до наркобізнесу.

Незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, — повідомляють працівники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області.

З 20 по 31 травня тривав підготовчий етап оперативно-профілактичної операції «МАК-2020», а з 1 червня розпочалася практична фаза, яка триватиме до 26 вересня.