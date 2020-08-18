15 тисяч гривень жителька Заліщицького району перерахувала шахраям за «порятунок» сина

«Ваш син в поліції. Аби його не затримали – треба заплатити» – з подібними фразами телефонують шахраї і залякають людей, вимагаючи гроші. Так потрапила на гачок пройдисвітів 61-річна жителька Заліщицького району.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував чоловік, назвався поліцейським і сказав, що її сина затримали й потрібно заплатити 30 тисяч гривень. Ошелешена неприємною новиною, заліщанка без задуму кинулася виконувати умови зловмисника: через термінал на три мобільні номери перерахувала загалом п’ятнадцять тисяч гривень. Не стало грошей – обірвався зв’язок з «поліцейським». Тоді жінка набрала сина й почула, що з ним усе гаразд.

Шахрайська схема проста: викликати емоції страху, видурити гроші і замести сліди перш ніж людина оговтається. Телефонують із незнайомого або прихованого номера, кажуть, що із правоохоронних органів, що часу нема і вимагають кошти.

Переважно шахраї набирають випадковий номер, ставлять запитання, чи є син або донька, а далі стандартний набір фраз. Телефонують здебільшого вночі, пізно ввечері або рано-вранці – в цей час людям важче зорієнтуватися в ситуації і прийняти правильне рішення. Жертвами подібних махінацій стають старші люди.

Поліцейські звертаються до жителів краю: якщо у вас є старші батьки, бабусі чи дідусі - розкажіть їм, що є такий вид телефонного шахрайства. Поясніть, що потрібно зробити, якщо розказують про халепу і вимагають грошей:

по-перше, зателефонувати сину чи доньці, внуку чи внучці і запитати, чи все гаразд. Якщо шахраї кажуть, що телефон несправний, немає можливості поговорити, і таке інше – просто переривайте зв’язок. Спочатку розмова з тим, хто начебто потрапив у неприємності, – тоді все інше;

по-друге, попросити шахрая назвати ім’я того, хто потрапив у неприємності, місто, в якому це трапилося, місце, де зараз знаходиться людина, вік та інші запитання, які для вас прояснять ситуацію, а шахраїв заженуть у глухий кут;

по-третє, зателефонуйте на 102 і запитайте, що трапилося, чи затримували вашого родича, чи вчиняв він щось.

Пам’ятайте, шахраї знають тисячі способів, як видурити кошти, проте ви завжди можете їм у цьому завадити.