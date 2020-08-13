Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з магазину мобільної техніки

Крадіжку з магазину мобільної техніки, що у Тернополі на вулиці Шептицького, розкрили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками міського відділу поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від власника торгового закладу. Вранці, прийшовши на роботу, він виявив відчинені двері та зникнення майна.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що зловмисник проник у приміщення вночі, підібравши ключі до вхідних дверей. З крамниці викрали ноутбук, мобільний телефон та іншу техніку. З каси зникло 1000 гривень.

Оперативникам вдалося встановити особу крадія – ним виявився 19-річний житель обласного центру. Хлопець вперше потрапляє в поле зору поліцейських.

Частину краденої техніки правоохоронці вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. За вчинене йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших злочинів.