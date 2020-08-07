Слідчі тернопільської поліції оголосили підозру групі шахраїв, причетних до заволодіння виплатами учасникам АТО на суму сім мільйонів гривень

Троє тернополян та житель столиці організували злочинну шахрайську схему: власні кишені набивали грошима, які Міністерство оборони виплачувало в якості разової допомоги учасникам АТО. Злочинна діяльність тривала впродовж 2018-2019 років.

Загалом зловмисникам вдалося шахрайським способом заволодіти сімома мільйонами гривень та здійснити замах на заволодіння ще шести мільйонів.

Співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) СУ ГУНП в Тернопільській області спільно Тернопільською місцевою прокуратурою встановили, що до складу злочинної групи ввійшли троє жителів Тернопільщини та киянин. Шахрайська схема полягала у тому, щоб підшуковувати учасників бойових дій нібито для допомоги їм в отриманні групи інвалідності.

Пошуками учасників АТО, здебільшого, займалися тернополяни. Підробкою медичних документів, які в подальшому давали право на оформлення групи інвалідності, – киянин. На підставі цих підроблених документів зловмисники, вводячи в оману різні державні установи, оформляли учасникам бойових дій групу інвалідності та звертались до Міністерства оборони України із заявою про виплату одноразової грошової допомоги сума якої складала понад 400 тисяч гривень.

Зі слів начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) Юрія Барабана, наразі усім чотирьом учасникам групи оголошено підозру за частиною четвертою статті 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 190 ККУ – закінчений замах на вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.