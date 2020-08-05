На Тернопільщині триває спецоперація «Мак»

Профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення незаконних посівів снодійного маку та конопель, запобігання фактам незаконної торгівлі наркотичною сировиною та її транспортування, документування злочинної діяльності злочинних груп наркоділків та окремих осіб, які причетні до наркобізнесу – основна мета спецоперація під умовною назвою «Мак», яка триває на Тернопільщині.

Лише впродовж доби працівники поліції задокументували три факти даного правопорушення. Як наслідок, поліцейські вилучили понад 500 рослин снотворного маку, які направили на експертизу.

З початку проведення оперативно-профілактичних заходів задокументовано 166 таких фактів, з них: 151 – посів маку та 15 – конопель. У ході відпрацювань поліцейські-оперативники провели понад 137 обшуків, вилучили близько 31136 рослин маку та 1452 –коноплі.

Найбільшу кількість фактів незаконних посівів зареєстровано у Зборівському районі – 26, Гусятинському 18 та по 12 в Бучацькому й Кременецькому районах.

Правоохоронці також виявили та вилучили найбільшу кількість рослин маку в Кременецькому -3531 й Збаразькому районах -3182.

Поліцейські наголошують, що за вчинення даного роду злочину передбачена кримінальна відповідальність й правопорушникам загрожує сплата чималої суми, арешт чи обмеження волі на певний строк.