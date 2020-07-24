Повернення коштів за недієві ліки обійшлося тернополянину в понад 250 тисяч гривень

Жертвою шахрайської пастки став 74-річний житель обласного центру. Зловмисники видурили у нього понад 250 тисяч гривень, обіцяючи повернути кошти за неефективні препарати, які він купував через інтернет.

Як розповів потерпілий, упродовж трьох років він в мережі замовляв начебто ліки, сподіваючись покращити стан здоров’я. Проте нещодавно до нього зателефонував незнайомець, який представився співробітником Департаменту соціального захисту і повідомив, що фірму, де купував препарати пенсіонер, підозрюють у торгівлі неякісною продукцією. У зв’язку з чим тернополянину пообіцяли відшкодувати кошти за неефективні ліки. Чоловік погодився.

Аферисти ще декілька разів під виглядом соцпрацівників телефонували до потерпілого. Обіцяли якнайшвидше повернути гроші, натомість вимагали у нього о платити різні послуги: оформлення медстрахівки, документів, податок тощо. У підсумку пенсіонер перерахував на рахунки, які вказали шахраї, понад 250 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ. Поліцейські працюють над розкриттям злочину та радять краянам бути пильними, не довіряти незнайомцям, тим паче, коли йдеться про гроші.

За словами начальника сектору психологічного забезпечення ГУНП в Тернопільській області Михайла Козюка, шахраї хороші маніпулятори, легко вміють входити в довіру та досягати бажаного результату.

- Якщо вирішили придбати якусь продукцію, або скористатися чиїмось послугами, завжди порадьтеся з рідними, близькими, спеціалістами в даних сферах, – зазначає психолог.

Не купуйте ліки на сумнівних сайтах, які пропонують «диво-препарати». Не ведіться на оманливі пропозиції про відшкодування коштів за неефективні ліки. Застережіть від таких випадків своїх родичів, особливо старшого віку, які проживають самотньо, окремо від рідних. Саме останні через свою надмірну довірливість найчастіше потрапляю у тенета аферистів і втрачають кошти.