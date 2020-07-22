На Тернопільщині поліцейські оголосили підозру підприємцеві за підробку документів та привласнення бюджетних коштів

Приватний підприємець з Монастириська вносив неправдиві дані в акти виконаних робіт та привласнив 78 тисяч гривень, виділених на ремонт навчального закладу. Неправомірні дії бізнесмена викрили співробітники поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2017 років фірма підприємця мала здійснити капітальний ремонт школи в райцентрі. Під час виконання будівельних робіт керівник вносив завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт, на підставі яких отримав з бюджету понад 78 тисяч гривень. Проте кошти, які б мали піти капітальний ремонт школи та утеплення її фасаду, осіли в кишені підприємливого бізнесмена.

В ході розслідування було проведено ряд експертиз, які довели факт підроблення документів та незаконного привласнення підприємцем бюджетних коштів. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України та ч. 2 та 4 ст. 358 ККУ.

На даний час слідчі завершують досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо підприємця буде скеровано до суду.