Детективи тернопільської поліції взяли на хабарі 400 доларів посадовця-реєстратора однієї з сільрад Чортківського району

Зловмисник вимагав гроші за безперешкодну реєстрація нежитлового приміщення.

З’ясувалося, до посадовця звернувся житель одного сіл Чортківського району, аби зареєструвати право власності на склад. Розуміючи, що у цій справі можна мати особисту вигоду, реєстратор запропонував всіляко посприяти цьому, але не безкоштовно. Свої послуги оцінив у 400 американських доларів.

Зі слів начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективів) ГУНП в Тернопільській області Юрія Барабана, співробітники підрозділу провели оперативну розробку і в подальшому задокументували факт отримання неправомірної вигоди. Посадовця взяли у його ж службовому кабінеті, коли той вже тримав у руках одинадцять тисяч гривень за безперешкодну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області.