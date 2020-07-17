Теребовлянські поліцейські розшукали викрадача скутера

Потерпілий, 30-річний житель Теребовлянського району, спочатку сам намагався відшукати свій скутер. Проте безрезультатно, через декілька днів чоловік звернувся за допомогою до співробітників районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, крадіжка трапилася вдень. Транспортний засіб заявник залишив без нагляду поблизу свого господарства та ще й з ключами в замку запалювання.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до крадіжки. Протиправне вчинив 32-річний односельчанин потерпілого. Чужий скутер, який він переховував у своєму господарстві, поліцейські у нього вилучили та повернули власнику.

За фактом викрадення транспортного засобу поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 ККУ. Триває досудове розслідування.