Поліцейські зафіксували порушення правил роботи під час карантину рестораном та розважальним закладом в Тернополі

Упродовж минулої доби правоохоронці перевірили роботу закладів торгівлі, побуту, дозвілля, ресторанного господарства щодо дотримання обмежувальних карантинних заходів у вечірній та нічний час. В результаті рейду виявили два порушення в обласному центрі.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету міністрів України № 588 від 8 липня 2020 року заборонена робота після 23-ї та до 7-ї години ранку розважальних закладів і ресторанів.

Не можна працювати в нічний час розважальним закладам і суб’єктам господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам тощо).

До відпрацювання на території краю було залучено 40 мобільних поліцейських груп. Вони перевірили дотримання режиму роботи в умовах карантину близько 100 перелічених суб’єктів господарювання. Два порушення правоохоронці зафіксували в обласному центрі.

Попри заборону у нічний час працювали один із ресторанів та розважальних закладів. Відомості за даними фактами внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

На власників та відповідальних осіб поліцейські складуть адмінпротоколи.

Подібні відпрацювання триватимуть і надалі.