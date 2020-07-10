Раніше судимого жителя Чортківського району поліцейські підозрюють у двох крадіжках приватного майна

Зловмисник викрав рибальське знаряддя, а також привласнив мобільний телефон знайомого. За обома фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження.

Підозрюваний вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Навесні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

Як встановили поліцейські, зловмисник викрав з чужого господарства вудку. Скористався тим, що потерпілий залишив її у альтанці на подвір’ї без нагляду. Крадене майно встиг продати.

Від злодійства чортківчанина також потерпів його знайомий. Зловмисник викрав у нього мобільний телефон.

Працівники поліції продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів на території району. Триває досудове розслідування.