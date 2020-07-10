Незаконне городництво виявили правоохоронці в жителя Гусятинщини

Двісті шістдесят п’ять рослин коноплі та двісті дві маку вилучили правоохоронці з приватного господарства в селищі Гримайлів.

В ході проведення оперативно-профілактичної операції “Мак” дільничні офіцери Гусятинського відділення поліції здійснювали подворовий обхід території.

На одному з городів правоохоронці виявили незаконні посіви маку й коноплі та одразу викликали слідчо-оперативну групу.

За словами начальника сектору превенції патрульної поліції Гусятинського ВП Сергія Остафійчука, незаконним городництвом займався п’ятдесятисемирічний чоловік. Висота рослин коноплі сягала понад два метри. Її з дороги не було видно, каже поліцейський, бо усе росло на городі за хатою.

Чоловік зізнався, що урожай його, але вирощував усе для підгодовування птахів. Він займається розведенням голубів. Раніше в поле зору правоохоронців житель Гусятинщини не потрапляв. Наркотики не вживає.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 310 частина 2 ККУ – Незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку в кількості п’ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин.

Дане порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Заборонені рослини правоохоронці вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Нагадаємо, що на Тернопільщині, як і по всій Україні, триває операція під умовною назвою «Мак». Її мета — виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку та конопель, перекриття каналів надходження наркотичних засобів від виробника до споживача та притягнення порушників до відповідальності.

З 20 по 31 травня тривав підготовчий етап оперативно-профілактичної операції «МАК-2020», а з 1 червня розпочалася практична фаза.

За цей час правоохоронці Тернопільщини зареєстрували 46 фактів незаконного вирощування коноплі та маку, а це 2235 рослин: 1970 маку та 265 коноплі. Триватиме спецоперація до 26 вересня.