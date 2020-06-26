Чоловіків, які викрали з підприємства сейф, розшукують правоохоронці

Сейф з грошима винесли невідомі з приміщення одного із приватних підприємств. Про злочин повідомив директор товариства. Чоловік розповів, що невідомі проникли в офіс в ніч з 24 на 25 червня.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді території, де трапився злочин, стало відомо, що до крадіжки причетні кілька осіб.

Підозрювані, віджавши металопластикове вікно, проникли до середини і винесли з офісу металевий сейф з грошима. В сховку було близько ста тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 185 частина 3 ККУ. Триває слідство.