Підозрюваного у крадіжці оперативно затримали працівники Тернопільського відділення поліції

Електроінструментів на кілька тисяч гривень з нежитлового будинку викрав невідомий. Злочин трапився 13 травня в період з 9 до 11 години в селі Байківці. Саме в цей час господар відлучився на дві години, а коли повернувся, то зрозумів, що в будинку побували невідомі.

- В середину новобудови зловмисник проник шляхом віджиму металопластикового вікна в цокольному приміщенні новобудови, – розповів начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Гарасимів.

Про крадіжку він повідомив на лінію “102″. Потерпілий розповів, що з будови зникли болгарка, два перфоратори та циркулярна машинка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та кінологи. Менш як за дві години оперативники вийшли на слід підозрюваного.

- За допомогою кінологічної собаки, яка нам дала напрямок ймовірного руху злочинця, нами був відпрацьований маршрут руху. В подальшому на вулиці Стуса в Тернополі при відпрацюванні камер відеоспостереження, ми встановили чоловіка, який ніс при собі сумку.

Підозрюваний - житель Шумського району. Чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Його затримали згідно статті 208 КПК. При собі чоловік мав сумку з викраденими електроінструментами. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 185 частина 3 ККУ та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Працівники поліції перевіряють шумчанина на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство.