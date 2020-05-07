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Зловмисник спокусився на чужий велосипед

Категорія: Кримінал

velosypedКримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ  розпочато щодо 25-річного жителя обласного центру. Зловмисник, звільнившись декілька місяців тому з місць позбавлення волі, знову взявся за старе.

Як встановили оперативники, серед білого дня лиходій проник до під’їзду багатоповерхівки і поцупив чужий велосипед, залишений на сходовій клітці. Вартість майна власник оцінив у п`ять тисяч гривень.

Крадений двоколісник молодик здав до ломбарду, а виручені кошти витратив на власні потреби.
Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання міри запобіжного заходу.

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