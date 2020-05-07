Зловмисник спокусився на чужий велосипед

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ розпочато щодо 25-річного жителя обласного центру. Зловмисник, звільнившись декілька місяців тому з місць позбавлення волі, знову взявся за старе.

Як встановили оперативники, серед білого дня лиходій проник до під’їзду багатоповерхівки і поцупив чужий велосипед, залишений на сходовій клітці. Вартість майна власник оцінив у п`ять тисяч гривень.

Крадений двоколісник молодик здав до ломбарду, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання міри запобіжного заходу.