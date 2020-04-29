Одразу два факти передачі наркотичних речовин засудженим задокументували чортківські оперативники

Отримувачами мали стати двоє осіб, а відправник – один. Його особу вже встановлено. Тривають слідчо-оперативні заходи.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового місцевої виправної установи про те, що в передачах, надісланих поштою для двох засуджених за грабежі осіб, 1991 та 1995 року народження виявлено згортки з невідомою речовиною, найімовірніше – наркотичним засобом.

Поліцейські вилучили речові докази й направили на експертизу, а також встановили: відправник обох пакунків- одна і та ж особа – житель Тернополя.

Наразі встановлюється його місце перебування.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 ККУ.