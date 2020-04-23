Іноземців, в яких під час карантину закінчився термін перебування в Україні , не штрафуватимуть

Таке рішення закріплено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції на період установлення на всій території України карантину».

В Управлінні міграційної служби області пояснили, що відповідно до прийнятої постанови оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус у період установлення на всій території України карантину здійснюється за місцем звернення особи.

Також встановлено, що:

- тимчасово на період дії карантину на всій території України та протягом 30 днів з дня його відміни до іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство у сфері міграції в частині недотримання ними строків перебування на території України або оформлення, у тому числі обміну, посвідки на постійне або тимчасове проживання, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок установлення карантину, не застосовуються заходи адміністративного впливу;

- іноземці та особи без громадянства, які не змогли виїхати за межі України, або в установленому порядку звернутися до територіальних органів / підрозділів Державної міграційної служби із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про оформлення, у тому числі обмін, посвідки на постійне або тимчасове проживання у зв’язку із введенням карантину, якщо строк звернення для оформлення таких документів настав у період установлення на всій території України карантину, у строк до 30 днів з дня відміни карантину звертаються в установленому порядку до територіальних органів / підрозділів Державної міграційної служби для продовження строку перебування на території України або оформлення, у тому числі обміну, посвідки на постійне або тимчасове проживання.