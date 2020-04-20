Вчинивши наїзд на чуже авто, житель Підволочищини «заробив» два адмінпротоколи та кримінальне провадження

Вчинення дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих, залишення місця пригоди та завідомо неправдиве повідомлення про злочин – на жителя Підволочиська місцеві поліцейські склали одразу два адміністративні протоколи та розпочали кримінальне провадження.

Увечері 18 квітня до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць райцентру сталася аварія. Щоправда, без потерпілих. Водій автомобіля «Мерседес» в’їхав у іншу припаркову на узбіччі дороги іномарку. Її власник й повідомив про інцидент.

- За хвилину-півтори надійшло повідомлення від іншого водія, мовляв, мою автівку викрав невідомий і скоїв нею ДТП та з місця події втік, - розповів начальник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. – Слідчо- оперативна група одразу виїхала на місце події. Свідки в один голос заявляли, що за кермом автівки, якою було скоєно наїзд на інший транспортний засіб перебував її власник, а не якась інша особа, адже вони його добре знають, ще й намагалися зупинити, проте той з’їхав з місця пригоди, а відтак залишив побите авто й втік.

Аби допитати заявника про обставини угону, поліцейським довелося його цілу ніч розшукувати. Проте надранок уже в поліцейському відділі 35-чоловік змінив риторику, мовляв, розкаююся, сказав неправду.

За необдуманий вчинок підволочищанин понесе відповідальність. Щодо нього складено адмінпротоколи за статтями 122-4 та 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 383 ККУ.