Привітання з Великоднем виконувача обов’язків начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького

Дорогі краяни! Від щирого серця вітаю вас із світлим святом Великодня.

Бажаю вам йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і весняним настроєм.

Зичу кожному добра, здоров’я, миру, процвітання. Нехай ваші домівки наповняться затишком, теплом, щастям, благополуччям, а душі – милосердям до ближнього, увагою, турботою та любов’ю.

Щиро вдячний вам, що в час випробувань ви дбаєте про економічну стабільність нашої держави та сплачуєте податки своєчасно та в повному обсязі. Адже сьогодні усі ми, цілий світ проходимо нелегкий період боротьби з підступною недугою. Тож нехай Воскреслий Христос допоможе нам вистояти у цьому двобої та подолати випробування.

Від усього серця бажаю вам оптимізму та єдності, пасхальної радості, посмішок, добрих облич. Вашим близьким зичу здоров’я, тепла, трепетної радості, Божої благодаті та милості, душевного просвітління.

Хай воскресіння Христове принесе усім нам світло, щастя, мир. Христос Воскрес!

З побажаннями веселих свят, Валерій Лісницький –

в. о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області