Бережанські оперативники затримали зловмисника, підозрюваного у вчиненні грабежу та крадіжки

Зі слів заступника начальника- начальника сектору кримінальної поліції Бережанського відділу поліції Руслана Раїнчука, зловмисник лише наприкінці березня звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Загалом, за плечима 30-річного жителя Шибалина солідний в’язничний стаж.

Цього разу зловмисник встановив кримінальний рекорд – за один день пограбував незнайомця та обікрав сусіда.

Пограбування сталося у парку в Бережанах. Зустрівши незнайомця, лиходій назвався військовослужбовцем, і запропонував чоловікові випити. В ході спілкування зловмисник помітив, що в житель райцентру в гаманці має чималу суму грошей, адже напередодні отримав пенсію матері.

Дочекавшись слушної нагоди, нападник спочатку затіяв суперечку з потерпілим, відтак повалив його на землю, вихопив з кишені гаманець і втік.

- Опитуючи заявника, ми попросили описати підозрюваного, – розповідає Руслан Раїнчук. – Вже тоді виникли підозри, що до злочину може бути причетний 30-річний житель Шибалина, адже ми знали, що той декілька днів тому повернувся із місць позбавлення волі.

Та на поліцейських чекав ще один «сюрприз» від вчорашнього в’язня,- того ж дня, ввечері, той, купивши за награбовані гроші пляшку спиртного, пішов у гості до сусіда й обікрав його.

Зловмисника затримали. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 185 та частиною 2 статті 186 ККУ. В якості запобіжного заходу – тримання під вартою.