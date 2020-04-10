Арештованого за вчинення майнових злочинів чортківські правоохоронці підозрюють ще в одній крадіжці

49-річний житель Чорткова на даний час перебуває в слідчому ізоляторі. Його поліцейські нещодавно затримали під час крадіжки з магазину, яку він вчинив, перебуваючи під домашнім арештом.

В ході проведення досудового розслідування з’ясувалося, що чортківчанин причетний ще до одного майнового злочину – крадіжки з швейної майстерні.

До приміщення зловмисник проник вночі, розбивши металопластикове вікно. Виніс звідти ноутбук та інше майно. Потерпіла оцінила збитки майже у 13 тисяч гривень.

Дії чортківчанина кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Досудове розслідування триває.