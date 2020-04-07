На Тернопільщині зросла кількість сімейних конфліктів

Інцидент стався в одному з сіл Підгаєцького району.

Під час сімейного конфлікту дружина штрикнула ножем у ногу чоловіка. Той викликав поліцію.

Зі слів заявника, у котрого тілесних ушкоджень медики не виявили, благовірна завдала йому фізичного болю. Щоправда, про причину сімейного конфлікту глава родини не дуже хотів розповідати, бо вже декілька днів зловживав алкоголем.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 126 ККУ.

До слова, фактів зловживання алкоголем та сімейного насилля за період карантинних заходів суттєво побільшало.