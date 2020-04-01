24-річного тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні шахрайських дій

Раніше судимий молодик взяв чужий телефон начебто, щоб здійснити телефонний дзвінок, і зник.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 24-річного жителя обласного центру. З’ясувалося, зловмисник привласнив, а згодом з метою наживи продав мобільний телефон, що належав іншій особі.

З тернополянкою, котра стала жертвою, пройдисвіт був ледь знайомий – якось пересіклися в одній компанії. Мабуть, на те й розраховував, коли попросив у неї телефон, аби здійснити необхідний дзвінок.

Зі слів потерпілої, вона знала лише ім’я кривдника, проте не відмовила у користуванні мобільним. Але молодий чоловік раптом зник. Кого шукати – не знала. Із заявою звернулася до поліцейських.

Оперативникам вдалося встановити особу зловмисника. До слова, той уже був судимий за майнові злочини. Поліцейські також з’ясували, що привласнений чужий смартфон пройдисвіт перепродав, а виручені кошти витратив на власні потреби.