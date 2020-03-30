20-річному жителю Борщівщини поліцейські оголосили підозру за вчинення пограбування

До співробітників Борщівського відділення поліції із заявою про відкрите викрадення майна звернулася жителька села Нирків. Зі слів потерпілої, 20-річний знайомий вихопив у неї мобільний телефон і втік.

Як встановили правоохоронці, зловмисник того дня приїхав до дівчини начебто у справах. Знаючи непростий характер візитера, потерпіла до хати його не впустила, стала до розмови у вікні. Та це не завадило зловмисникові вчинити протиправне. В якийсь момент він просунув руку у вікно і вихопив мобільний співрозмовниці. Поки та вибігла на вулицю, за зловмисником слід прохолов.

Поліцейські затримали молодика в порядку статті 208 КПК. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 186 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.