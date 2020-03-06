П’ять організованих злочинних угруповань за два місяці викрили співробітники Управління стратегічних розслідувань Тернопільської області

Шість тисяч доларів, 50 тисяч гривень, дві іномарки, більше шістдесяти мобільних телефонів та кілька десятків sim-карток – усе це вилучили в шахраїв, які на території нашої та сусідніх областей дурили довірливих громадян. Одразу п’ятнадцять обшуків оперативники провели в різних областях України.

Працівники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно з слідчими-детективами ГУНП, бійцями спецпідрозділу КОРД та патрульними під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили групу осіб, яка займалася телефонними шахрайствами.

За словами начальника УСР Василя Джиджори, підозрювані – це житель Івано-Франківської області та троє Львівської. Організатор угруповання ще у квітні 2019 року створив незаконний бізнес із заробляння грошей. У спільники взяв трьох знайомих. Усі чоловіки раніше судимі за розбої, крадіжки, грабежі, а також за зберігання та збут наркотиків. Познайомилися вони у місцях позбавлення волі.

Працювала четвірка на території Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської та Чернівецької областях за схемою “Ваш син в поліції”.

Кожен мав свої обов’язки: двоє виконували роботу водіїв, організатор спілкувався із жертвами та скеровував четвертого, куди їхати по гроші.

- Водії працювали по черзі. Організатор обирав область із жертвами. В неї заїжджали іномаркою на іноземній реєстрації. В центрі міста виходив один із групи, а керівник шахрайської схеми з водієм їхали на околицю обласного центру. Звідти телефонував на будь-який стаціонарний номер і, спілкуючись, виманював гроші, – розповів Василь Джиджора.

Додзвонювач представлявся працівником поліції і повідомляв своїй жертві про те, що родич потрапив або у ДТП, або травмував людину і йому загрожує ув’язнення. Аби уникнути проблем з законом одразу пропонував вихід – заплатити гроші. Свою жертву зловмисник постійно тримав на зв’язку. Такими діями, каже Василь Джиджора, фігуранти підривали імідж Національної поліції.

- Як правило жертвами шахраїв ставали люди похилого віку. Вони віддавали за порятунок родича останні гроші. Суми коливалися від кількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів.

На Волині, каже начальник управління стратегічних розслідувань Тернопільщини, шахраї подзвонили до сліпої бабусі. Жінка, “допомагаючи” онуку, вирішила віддати останнє. Її зловмисник навіть провів до банкомату, аби зняти усі заощадження з картки.

Люди, які не мали грошей, віддавали коштовності і антикварні речі.

На сьогодні правоохоронці задокументували більше десяти фактів на суму понад 1,5 мільйона гривень лише на території Тернопільщини. Є жертви і в сусідніх областях. Оперативники встановлюють усіх жертв та суми збитків.

Чотирьом зловмисникам оголошується підозра згідно статті 190 частина 3 ККУ – Шахрайство, вчинене у великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Слідчі пропонують взяття під варту. Триває слідство.