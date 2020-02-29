Невідомі особи шахрайським методом викрали 40 тисяч гривень

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують невідомих осіб, які обманом заволоділи майже 40-ма тисячами гривень. Від шахрайської схеми постраждало двоє жителів краю.

Першій жертві зловмисник зателефонував 26 лютого ввечері та представився працівником фінустанови. Невідомий почав розповідати про те, що картка 31-річного мешканця Теребовлі заблокована і для того, аби її активувати, потрібно повідомити особисті дані. Чоловік повірив додзвонювачу. Дізнавшись номер та код рахунку, шахрай заволодів чималою сумою – 18 300 гривень.

Наступного дня, 27 лютого, аналогічна ситуація трапилась із 21-річною тернополянкою. Дівчина зателефонувала у поліцію та повідомила про зникнення грошей з банківської картки.

Заявниця розповіла про таку ж шахрайську схему, в яку потрапив і житель Теребовлі. Злочинець викрав з її електронного гаманця 21 366 гривень. Правоохоронці розшукують невідомих.

Дані факти внесені в ЄРДР згідно статті 190 частина 1 ККУ- шахрайство. Триває слідство.

Працівники поліції вкотре застерігають краян не довіряти невідомим особам, які за номером телефону хочуть дізнатись особисті дані. Одразу, як тільки ви запідозрили шахрайську схему, правоохоронці радять телефонувати на «гарячу лінію» банку, послугами якого користуєтесь, аби перевірити інформацію чи заблокувати картку. Чим швидше ви це зробите, тим менше шансів у шахраїв.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, телефонуйте на лінію «102».