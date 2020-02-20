Причина масового отруєння студентів на Збаражчині стане відома через три доби

Причини масового отруєння дітей на Збаражчині стануть відомі через сімдесят дві години.

Для проведення аналізів експерти відібрали гігієнічні змиви, взірці питної води, готових страв та продуктів харчування, а також провели санітарне обстеження харчоблоку. Перевірили фахівці і працівників кухні.

Нагадаємо, що 19 лютого з підозрою на харчове отруєння звернулося 27 студентів військового ліцею. Двадцять п’ять учнів госпіталізували до інфекційного відділення.

Стан дітей, каже начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук, задовільний. Їх планують виписати 21 лютого.

При попередньому огляді в приміщенні харчоблоку перевіряючі не виявили жодних миючих засобів.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження згідно статті 325 частина 1 ККУ – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.