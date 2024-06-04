У поліції Тернополя відзначили ветерана органів внутрішніх справ Івана Дідика

Майже 48 років свого життя Іван Дідик присвятив роботі в правоохоронних органах. У вівторок, 4 червня, поліцейські Тернопільщини провели на заслужений відпочинок досвідченого оперативника.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував Івану Дідику за сумлінну багаторічну службу та вручив цінний подарунок.

«Ви стали мудрим та досвідченим наставником для багатьох поліцейських. Навіть на пенсії ви продовжували ділитися своїми знаннями та уміннями з ними. Дякую вам за клопітку і таку нелегку роботу”.

Іван Дідик за роки служби працював на різних посадах, але ніколи не зраджував свого покликання – бути відданим оперативній справі. Він пройшов шлях від оперативника до керівника територіальних підрозділів Тернопільщини та Львівщини. За роки служби зарекомендував себе, як професіонал своєї справи. І навіть, вийшовши на пенсію, Іван Дідик продовжував працювати в оперативному блоці та залишався наставником для колег.