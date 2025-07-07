За незаконне заволодіння транспортним засобом жителю Чортківського району загрожує до восьми років позбавлення волі

Зловмисника, котрий викрав скутер у жительки села Бабинці, встановили співробітники відділення поліції №1 міста Борщів. Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

До поліцейських із заявою звернулася потерпіла і розповіла, що у період, коли вона перебувала за кордоном, хтось зірвав навісний замок з гаражного приміщення і викрав скутер. У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний односелець заявниці, 2001 року народження. На господарстві, де проживає зловмисник, поліцейські знайшли крадений двоколісник, який фігурант, аби приховати, обклав цеглою. Речовий доказ вилучено.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.