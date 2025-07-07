Вже більше пів тисячі тернополян замовили «Файну карту» через додаток «е-Тернопіль»

Понад пів тисячі тернополян скористалися електронним сервісом «е-Тернопіль», щоб подати заявку на виготовлення транспортної «Файної карти» онлайн. Станом на сьогодні 110 осіб уже отримали свої картки, ще 140 – виготовлено й незабаром буде видано.

Нагадаємо, що сервіс доступний у застосунку «е-Тернопіль» у розділі «Файна карта». Щоб скористатися сервісом, користувач повинен пройти електронну ідентифікацію через BankID, заповнити онлайн-форму та прикріпити необхідні документи.

Новий сервіс дозволяє зручно оформити:

карту мешканця Тернополя;

учнівську;

студентську;

пільгову картку.

Процес оформлення займає лише кілька хвилин:

зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;

введіть особисті дані;

додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;

завантажте фото 3×4;

підтвердьте згоду на обробку персональних даних;

оплатіть замовлення картки.

Замовлення онлайн – зручна альтернатива, яка економить час і спрощує доступ до сервісів.