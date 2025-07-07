Сергій Надал передав 50 FPV-дронів 7″ SoKill-7 для батальйону «Свобода»

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав чергову партію розвідувального обладнання для потреб українських військових, що боронять нашу державу на передовій.

Зокрема, 50 FPV-дронів 7″ SoKill-7 з камерою, АКБ отримав батальйон «Свобода» – формування Національної гвардії України. Загальна вартість техніки становить 454 000 гривень.

«Маю за честь від імені Тернопільської громади передати 50 FPV-дронів нашим військовим. Хлопці на передовій мужньо боронять нашу державність та незалежність. Дякую платникам податків, які працюють, сплачують податки і дають можливість забезпечувати наших захисників сучасною технікою. Дякую нашим військовим за захист. Нехай це обладнання добре служить і наближає нашу перемогу», – зазначив Сергій Надал.

Цю техніку придбали та передали в рамках програми підтримки військовослужбовців «Обороноздатність».

«Дякуємо Тернопільській громаді за активну та постійну допомогу, – зазначають військові. – Ваша підтримка рятує життя наших піхотинців. Слава Україні!».