Три дні — сім ДТП: смерть, травми і безвідповідальність на дорогах зареєстрували поліцейські Тернопільщини

Сім автопригод, вісім травмованих, один чоловік загинув – наслідки аварій, які трапилися на дорогах Тернополя та області упродовж 4-6 липня.

Четвертого липня о 15:40 на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Острозького під колеса автомобіля потрапила жінка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Ford Transit , рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на місцеву жительку 1941 року народження. Жінка перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Автопригоду в Почаєві за участю малолітніх зареєстрували поліцейські о 20:30. 14-річний житель села Старий Почаїв, керуючи мотоциклом KAWASAKI ER-6N, під час обгону автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі скутером Yamaha, за кермом якого була жителька Почаєва 1982 року народження. Жінці надали меддопомогу без госпіталізації.

Повідомлення про чоловіка, який отримав травми в ДТП, надійшло від лікарів екстреної меддопомоги на лінію Борщівського відділення поліції. Близько 22:00 в селі Вільховець водій автомобіля ВАЗ 21063 виїхав за межі проїзної частини дороги та врізався в огорожу. У результаті удару травми отримав 21-річний пасажир. Його із забоями та травмами госпіталізували. Водія оглянули на визначення стану алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор показав, що в крові кермувальника 1,21% проміле алкоголю.

5 липня близько 16:00 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій автомобіля Fiat Ducato не впорався з керуванням та перекинувся. Тілесні ушкодження отримав пасажир буса.

Того ж дня в селі Великі Бережці Кременецького району не розминулися два мототранспорти. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 16-річний юнак, керуючи мотоциклом Honda cb 500, допустив зіткнення зі скутером VIPER LEGAND. У результаті удару до лікарні доправили водія скутера 1961 року народження та 15-річного пасажира з мотоцикла.

Автопригода з летальними наслідками трапилася в селі Ягільниця. Водій Peugeot Partner виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. Кермувальник Daewoo 1979 року народження від отриманих травм помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Водія іншого авто госпіталізували.

6 липня неподалік села Байківці водій RENO MEGAN близько 23:30 збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги. Потерпілого із забоями та іншими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановлюють слідчі поліції.