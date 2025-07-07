Видурив майже 50 тисяч гривень, прикидаючись працівником банку: поліцейські встановлюють особу афериста

На Чортківщині 52-річна жінка стала жертвою шахрайства через месенджер: зловмисник, представившись працівником банку, виманив реквізити банківської картки та викрав кошти.

За словами потерпілої, у застосунку Telegram їй зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки одного з банків. Співрозмовник повідомив про нібито підозрілу спробу входу до її банківського акаунту та переконав жінку, що з метою безпеки потрібно терміново переоформити захист рахунку, підтвердити низку операцій і оновити персональні дані.

У ході розмови шахрай заволодів реквізитами платіжної картки, зокрема її номером, терміном дії, CVV-кодом, а також одноразовими кодами з SMS-повідомлень. У результаті з рахунку заявниці було списано майже 50 000 гривень.

За цим фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Нагадуємо:

Банківські установи ніколи не телефонують через месенджери і не просять надати реквізити платіжних карток чи коди з SMS.

Якщо вам надходять подібні дзвінки – негайно припиніть розмову та зверніться до свого банку за офіційним номером.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.