Президент України відзначив державними нагородами двох бійців стрілецького батальйону поліції Тернопільщини

Орденом «За мужність» III ступеня нагороджено майора поліції Андрія Боденчука та лейтенанта поліції Сергія Гринчишина, які брали активну участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту.

Поліцейські з перших днів повномасштабного вторгнення ворога стали на захист України. Раніше вони служили в роті поліції особливого призначення. У червні 2024 року, коли розпочалося формування стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, одними з перших приєдналися до його лав.

На передовій пліч-о-пліч із військовими бійці стрілецького батальйону відбивали штурми, знищували ворожу техніку та стримували наступ російського агресора. 23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині обидва поліцейські отримали важкі поранення, а їхній побратим — старший лейтенант поліції Василь Паньків — загинув.

«Ми поверталися з бойового завдання і в наш автомобіль влучив FPV-дрон. Пролунав вибух. Коли дісталися до наших позицій, хлопці одразу почали надавати нам домедичну допомогу. Інші – побігли рятувати нашого побратима. Коли вони повернулися, повідомили, що Василь загинув», — розповідає боєць стрілецького батальйону поліції Сергій Гринчишин.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність присязі й самовіддане служіння Українському народові поліцейські Андрій Боденчук і Сергій Гринчишин нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відзнаки їм вручив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди 10-ї річниці створення Національної поліції України.

«Ця нагорода для нас дуже важлива. Вона викликає і радість, і водночас смуток, адже багато наших побратимів, які захищали територіальну цілісність та суверенітет України, на жаль, уже не зможуть її отримати. Це нагорода для усіх нас», — каже боєць стрілецького батальйону поліції Андрій Боденчук.

Під час церемонії нагородження тернопільські поліцейські передали Президенту шеврон стрілецького батальйону, як символ вдячності та незламного духу підрозділу, бійці якого сьогодні виконують бойові завдання на передовій.