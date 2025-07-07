У Тернополі відкрили терапевтичний сад у японському стилі

У парку Сопільче відкрили терапевтичний сад, спроєктований у японському стилі. Простір створено в межах Проєкту Представництва ООН в Україні «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом. Усі роботи виконано без залучення коштів міського бюджету.

Метою проєкту є створення простору, який сприятиме фізичному, емоційному та психічному відновленню відвідувачів через контакт із природою. Територію облаштували поруч із зоокутком, обравши ділянку, що найкраще відповідає концепції саду.

Тут висаджено близько 200 рослин, зокрема, сакури, японські клени, сосни, ялівці, морозостійкий бамбук, кедри, азалії та німфеї. Загалом представлено понад 40 видів рослин з акцентом на біорізноманіття. Рослини підібрані з урахуванням клімату та стилю саду. Ландшафтні композиції виконані за принципами японської садової культури – з гармонійним поєднанням зелені, каміння та води.

Окрім зелених насаджень, облаштовано арки для плетистих троянд, перголу для гліцинії, пішохідні доріжки з декоративного каменю, встановлено лавки для відпочинку, лавки-гойдалки, урни, LED-освітлення та сонячно-вітрову електростанцію для зарядки ґаджетів. На вході встановлено традиційні японські ворота торії.

В рамках проєкту відреставровано старий водяний млинок. Також з’явився вказівник із відстанями до озер світу. Незабаром буде завершено монтаж п’яти аераційних фонтанів із LED-підсвіткою.

Проєкт є частиною ініціативи «Мери за економічне зростання», яка спрямована на сталий розвиток громад, підтримку місцевого підприємництва та модернізацію інфраструктури. Тернопіль активно долучається до цієї програми, впроваджуючи екологічні та інноваційні рішення.