Чотири умови надійного протипожежного захисту

Протипожежна система гарантуватиме стовідсотковий захист приміщення за дотримання чотирьох умов.

Умова І: сертифіковане обладнання.

Умова ІІ: продуманий проєкт з урахуванням усіх особливостей об’єкта.

Умова ІІІ: професійний монтаж системи.

Умова ІV: під’єднання системи до головного пульта централізованого спостереження поліції охорони.

Поліція охорони – це всі чотири умови в одному за чотиризначним номером 9899. Телефонуйте цілодобово і безкоштовно з мобільного й дізнайтеся також про змогу інтегрувати пожежний нагляд у систему «Розумний дім».

І пам’ятайте, що послуги зі сфери протипожежної безпеки мають право надавати тільки ліцензовані структури.

Управління поліції охорони в Тернопільській області