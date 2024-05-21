Чотири умови надійного протипожежного захисту

Протипожежна система гарантуватиме стовідсотковий захист приміщення за дотримання чотирьох умов.
Умова І: сертифіковане обладнання.
Умова ІІ: продуманий проєкт з урахуванням усіх особливостей об’єкта.
Умова ІІІ: професійний монтаж системи.
Умова ІV: під’єднання системи до головного пульта централізованого спостереження поліції охорони.
Поліція охорони – це всі чотири умови в одному за чотиризначним номером 9899. Телефонуйте цілодобово і безкоштовно з мобільного й дізнайтеся також про змогу інтегрувати пожежний нагляд у систему «Розумний дім».
І пам’ятайте, що послуги зі сфери протипожежної безпеки мають право надавати тільки ліцензовані структури.
Управління поліції охорони в Тернопільській області