Поліцейські охорони перешкодили зловмиснику викрасти інвалідний візок

Увечері 27 лютого тернополянин, перелізши через паркан на територію приватного будинку, намагався викрасти звідти засіб пересування особи з інвалідністю. Проте зловмисника зупинили поліцейські охорони, котрі прибули за викликом на лінію «102».

Три хвилини вистачило правоохоронцям, аби дістатися до місця ймовірного правопорушення, але цього часу виявилося замало крадієві: він лише встиг вивезти візок за паркан.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Крадія затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри згідно з ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо: вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 ККУ, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Управління поліції охорони в Тернопільській області