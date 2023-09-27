Об’єднана штурмова бригада “Лють” – це воєнізований підрозділ Національної поліції України нового зразка. Відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника – основні завдання підрозділу.



Вступити до нього можуть як правоохоронці, так і цивільні.

Для цього потрібно подати анкету на сайті https://storm.mvs.gov.ua/ або звернутися особисто до кадрових підрозділів територіальних відділів та відділень поліції області, а також до сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області за телефонами: (067) 653-77-28; (067) 653-45-93.



Відбір кандидатів складатиметься з кількох етапів, а саме: тестування, військово-лікарська комісія, фізичні випробування, психологічні тести. Після цього на кандидатів очікує співбесіда з поліцейською комісією та спецперевірка.



Національна поліція пропонує: достойну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування, можливість здобути освіту у відомчих вишах під час служби безплатно або з пільгами; право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла; пільги після отримання статусу учасника бойових дій.



Приєднуйся до штурмової бригади «Лють»!

Share

Tweet

Pin

Email

Print 0 shares