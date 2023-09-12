Оперативники Чортківщини встановили особу крадія

Про крадіжку товару на лінію “102″ повідомив керівник одного з магазинів у місті Копичинці. Нестачу товару продавці виявили після проведеної ревізії.

Переглянувши камери відеоспостереження вони побачили, що невідомий чоловік витягує з коробки бездротові навушники, ховає їх та виходить з приміщення.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу підозрюваного. Це – 23-річний житель Чернівців. Раніше у поле зору поліціянтів він не потрапляв.

Чоловік повернув крадене, але за злочин йому доведеться відповідати у суді відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Триває слідство.