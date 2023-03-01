Справу організованої злочинної групи, члени якої переправляли військовозобов’язаних за кордон, слідчі Тернопільщини скерували до суду

Троє жителів Тернопільської області, двоє з яких – подружжя, постануть перед судом. Слідчі довели причетність членів організованої злочинної групи до незаконного переправлення чоловіків, які підпадають під мобілізацію, через державний кордон України.

Підозрювані від початку червня почали заробляти на військовозобов’язаних жителях краю та допомагали їм виїжджати до Польщі. Чоловіків вписували в документи другими водіями і вносили їх до системи «Шлях». За свої послуги просили від 300 до 3000 доларів.

У ході слідства, яке тривало під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, працівники слідчого управління та карного розшуку встановили, що подружжя разом із помічниками за березень-листопад оформили водіями та допомогли перетнути державний кордон двадцяти особам. Частина чоловіків, яких оформили другими водіями, навіть не мала водійських посвідчень.

Члени ОЗГ відповідатимуть у суді відповідно до частини 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), частини 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється) та частини 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК України. За протизаконні дії жителям Тернопільщини загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна.