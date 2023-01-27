Працівники поліції вилучили зброю у жителя Тернопільського району

Дві гранати із запалами, майже двісті патронів різного калібру, 2 РПГ та димову шашку – усе це у своєму помешканні зберігав житель одного із сіл Тернопільського району.

Заборонені предмети під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді міськрайонного суду вилучили правоохоронці.

Напередодні автомобіль підозрюваного зупинили працівники патрульної поліції. Водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. При попередньому огляді в транспорті підозрюваного поліціянти виявили та вилучили протипіхотну міну, ручну димову гранату, 6 сигнальних ракет і освітлювальний патрон.

Чоловік каже, що все привіз як сувеніри з території, на якій ведуться бойові дії.

Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно зі статтею 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.