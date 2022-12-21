Оперативники встановили причетність жительки Тернополя до крадіжки гаманця

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 18-річного жителя Тернопільського району про те, що невідома особа викрала його гаманець, в якому було 900 гривень та банківські картки.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетна 60-річна тернополянка. Зі слів жінки, вона знайшла в магазині поблизу камер схову чужий гаманець і вирішила забрати його собі.

Гроші витратила на власні потреби. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.