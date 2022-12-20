Поліцейські документують факти шахрайств, пов’язаних із придбанням енерготехніки

У таку пастку потрапив мешканець Тернополя. Він оплатив 32 тисячі гривень за генератор, який продавав черговий аферист. Гроші пропали, товару потерпілий не отримав, тож звернувся в поліцію.

Для того, щоб не стати жертвою шахраїв та уникнути подібних випадків, поліцейські Закарпаття радять громадянам бути вкрай обачними та обережними і обов’язково дотримуватися таких основних правил:

остерігайтесь тих продавців, які пропонують вам товари за дуже заниженими цінами;