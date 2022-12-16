Безпечність пішоходів на дорозі – причина автопригод та смертей

Дві аварії в яких загинули та травмувалися люди, зареєстрували працівники поліції 15 грудня на дорогах Тернопільщини. Люди нехтують правилами поводження на проїжджій частині дороги і як результат – стають жертвами автопригод.

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася у селищі Велика Березовиця. Там, близько 18:00 під колеса автомобіля BMW, потрапив житель села Мишковичі, 1986 року народження. Аварія трапилася на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий переходив дорогу у забороненому місці. Він не мав на собі жодних світловідбивальних засобів і водій іномарки не вчасно помітив невідомого. Уникнути аварії не вдалося. Пішохід від отриманих травм помер на місці події. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

Ще одна аварія трапилася о 20:17 в Почаєві. Лікар бригади швидкої допомоги на лінію “102″ повідомив про травмованого пішохода.

Працівники поліції встановили, що потерпілий потрапив під колеса «Volkswagen Transporter». 46-річний житель Рівненщини раптово вийшов на проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Його з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували в неврологічне відділення Кременецької лікарні. Водія освідчили. Триває перевірка.